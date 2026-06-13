Москва13 июнВести.Системы Запорожской АЭС после восстановления подачи электроэнергии работают по штатной схеме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Энергоснабжение ЗАЭС по линии электропередачи "Ферросплавная-1" было восстановлено днем в субботу, 13 июня.
Резервные дизель-генераторы, подключенные в период отсутствия внешнего питания, остановлены и переведены в режим дежурной готовности, отметила Яшина.
Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме после ремонта линии "Ферросплавная". Работы проводились в период действия локального режима прекращения огня, согласованного при посредничестве МАГАТЭ.