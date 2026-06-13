Системы Запорожской АЭС переведены на штатную схему работы

Системы Запорожской АЭС снова работают по штатной схеме Системы Запорожской АЭС переведены на штатную схему работы

Москва13 июн Вести.Системы Запорожской АЭС после восстановления подачи электроэнергии работают по штатной схеме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Энергоснабжение ЗАЭС по линии электропередачи "Ферросплавная-1" было восстановлено днем в субботу, 13 июня.

Резервные дизель-генераторы, подключенные в период отсутствия внешнего питания, остановлены и переведены в режим дежурной готовности, отметила Яшина.

Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме после ремонта линии "Ферросплавная". Работы проводились в период действия локального режима прекращения огня, согласованного при посредничестве МАГАТЭ.