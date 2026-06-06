На Запорожской АЭС восстановлено энергоснабжение На Запорожской АЭС после отключения восстановили внешнее энергоснабжение

Москва6 июн Вести.На Запорожской атомной электростанции полностью восстановлено энергоснабжение, говорится в Telegram-канале АЭС.

Атомная станция полностью лишилась внешнего энергоснабжения 5 июня. Для обеспечения работы АЭС были запущены резервные дизель-генераторы. Сейчас их перевели в режим дежурной готовности.

Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено… Все системы и оборудование Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, функционируют в нормальном режиме говорится в сообщении представителей ЗАЭС

Отмечается, что специалисты восстановили линию электропередач "Ферросплавная-1", которая питает станцию. Радиационный фон как на площадке АЭС, так и в зоне наблюдения не превышает установленные нормы.

Ранее президент России Владимир Путин указал на участившиеся атаки ВСУ по территории вблизи ЗАЭС. По его словам, удалось избежать повреждения реактора, но, если украинские боевики "добьются успеха", то радиоактивный ветер может "и в Европу подуть".