ЗАЭС оставалась около 2 часов без внешнего энергоснабжения из-за действий ВСУ ЗАЭС оставалась порядка 2 часов без внешнего энергоснабжения из-за действий ВСУ

Москва3 июл Вести.Из-за действий Вооруженных сил Украины Запорожская атомная электростанция около 2 часов была отключена от внешнего энергоснабжения. Об этом сообщили в Telegram-канале АЭС.

В публикации уточнили, что в настоящий момент внешнее питание удалось восстановить.

Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивающая собственные нужды станции, была отключена автоматикой в результате действий противника говорится в сообщении

Также уточняется, что ЗАЭС функционировала от резервных дизель-генераторов.

26 июня ВСУ атаковали подразделения Запорожской АЭС, пострадало здание цеха электросетей.