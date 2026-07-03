Москва3 июлВести.Из-за действий Вооруженных сил Украины Запорожская атомная электростанция около 2 часов была отключена от внешнего энергоснабжения. Об этом сообщили в Telegram-канале АЭС.
В публикации уточнили, что в настоящий момент внешнее питание удалось восстановить.
Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивающая собственные нужды станции, была отключена автоматикой в результате действий противникаговорится в сообщении
Также уточняется, что ЗАЭС функционировала от резервных дизель-генераторов.
26 июня ВСУ атаковали подразделения Запорожской АЭС, пострадало здание цеха электросетей.