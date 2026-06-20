МАГАТЭ: ЗАЭС в 20-й раз с начала конфликта была отрезана от внешнего питания

МАГАТЭ сообщило о повторном полном отключении ЗАЭС от внешнего питания МАГАТЭ: ЗАЭС в 20-й раз с начала конфликта была отрезана от внешнего питания

Москва20 июн Вести.Запорожская АЭС (ЗАЭС) в 20-й раз с начала конфликта оказалась отрезана от внешнего питания. Об этом сообщило МАГАТЭ.

Причиной тому, по информации агентства, стала неисправность внутренних линий станции.

Запорожская АЭС сегодня в 20-й раз за период военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке станции говорится в заявлении

Для обеспечения работы станции были задействованы аварийные дизельные генераторы.

Международное агентство по атомной энергии получило уведомление об атаке ВСУ на транспортный центр Запорожской АЭС около 6.00 19 июня.