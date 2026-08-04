МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС была временно отрезана от внешнего электроснабжения

МАГАТЭ: внешнее электроснабжение ЗАЭС было временно нарушено МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС была временно отрезана от внешнего электроснабжения

Москва4 авг Вести.Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) приостановлено 4 августа в 24-й раз с начала конфликта на Украине, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Сегодня ЗАЭС на короткое время потеряла внешнее электроснабжение в 24-й раз с начала конфликта. Аварийные дизель-генераторы обеспечили резервное электропитание после того, как во второй половине дня было потеряно соединение ЗАЭС с единственной оставшейся работающей линией электропередачи "Ферросплавная-1" говорится в заявлении агентства в соцсети Х

Причина инцидента на данный момент неизвестна.

До этого кратковременное отключение внешнего энергоснабжения произошло на ЗАЭС 1 августа.