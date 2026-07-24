Запорожская АЭС осталась без водоснабжения МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишилась водоснабжения и электричества

Москва24 июл Вести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и город Энергодар остались без водоснабжения и электроэнергии из‑за повреждений инфраструктуры, вызванных военной активностью.

Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

В МАГАТЭ уточнили, что команду агентства на станции проинформировали о поражении объектов электросетевого хозяйства в Энергодаре и окрестностях.

Ситуация требует внимания, поскольку выведенные из строя сети нарушили нормальное обеспечение ключевых коммунальных услуг, подчеркнули в организации.

Мониторинг развития событий и оценка последствий продолжаются, добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).