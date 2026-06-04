Жители Энергодара остались без света в результате ударов украинских БПЛА

Энергодар был полностью обесточен после атаки ВСУ Жители Энергодара остались без света в результате ударов украинских БПЛА

Москва4 июн Вести.Город Энергодар Запорожской области был полностью лишен энергоснабжения после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

Он отметил, что ночные удары Киева усугубили ситуацию с электроснабжением в городе.

Очередные атаки по гражданской инфраструктуре привели к повреждению энергообъектов. На данный момент точные сроки восстановления назвать невозможно написал Пухов в MAX

Также он отметил, что существует высокий риск повторных ударов и скрытых повреждений сетей. В настоящее время специалисты предпринимают все возможное для стабилизации ситуации.

Через резервные источники питания была запитана критическая инфраструктура.