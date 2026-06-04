Москва4 июнВести.Город Энергодар Запорожской области был полностью лишен энергоснабжения после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
Он отметил, что ночные удары Киева усугубили ситуацию с электроснабжением в городе.
Очередные атаки по гражданской инфраструктуре привели к повреждению энергообъектов. На данный момент точные сроки восстановления назвать невозможнонаписал Пухов в MAX
Также он отметил, что существует высокий риск повторных ударов и скрытых повреждений сетей. В настоящее время специалисты предпринимают все возможное для стабилизации ситуации.
Через резервные источники питания была запитана критическая инфраструктура.