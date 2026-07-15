Энергодар остался без электроснабжения после атак украинских беспилотников Энергодар временно обесточен после атак украинских беспилотников

Москва15 июл Вести.Украинские боевики с применением беспилотников ударили по Запорожской области, в результате вражеской агрессии временно обесточен город-спутник ЗАЭС Энергодар. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания. Аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Сложившуюся ситуацию губернатор назвал сложной, но контролируемой.

Балицкий также отметил, что в Энергодаре сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы.

Граждан попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.