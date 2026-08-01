Внешнее энергоснабжение оперативно восстановлено на ЗАЭС На Запорожской АЭС оперативно восстановили внешнее энергоснабжение

Москва1 авг Вести.Кратковременное отключение внешнего энергоснабжения произошло на Запорожской АЭС из-за срабатывания автоматики по технической причине, подачу электричества уже восстановили, сообщили в пресс-службе станции.

Отмечается, что в момент происшествия резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме.

В течение часа напряжение было восстановлено. В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено говорится в сообщении

Радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах естественных природных значений.