ЗАЭС восстановила внешнее энергоснабжение после почти 5-часового отключения МАГАТЭ сообщило о восстановлении внешнего снабжения ЗАЭС

Москва20 июн Вести.Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) вновь подключили к внешней электросети после 4,5-часового перерыва в энергоснабжении. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем аккаунте в соцсети X.

По данным организации, восстановление произошло в 17.50 по местному времени (совпадает с мск).

ЗАЭС была снова подключена к электросети сегодня в 17.50 по местному времени… что завершило очередной эпизод потери внешнего электроснабжения спустя 4,5 часа говорится в публикации

Руководство станции отметило, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Уточняется, что оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в пределах нормы.

Ранее в субботу сообщалось о потере станцией внешнего энергоснабжения. Точные причины отключения не раскрываются.