Москва20 июнВести.Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) вновь подключили к внешней электросети после 4,5-часового перерыва в энергоснабжении. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем аккаунте в соцсети X.
По данным организации, восстановление произошло в 17.50 по местному времени (совпадает с мск).
ЗАЭС была снова подключена к электросети сегодня в 17.50 по местному времени… что завершило очередной эпизод потери внешнего электроснабжения спустя 4,5 часаговорится в публикации
Руководство станции отметило, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Уточняется, что оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в пределах нормы.
Ранее в субботу сообщалось о потере станцией внешнего энергоснабжения. Точные причины отключения не раскрываются.