Москва20 июн Вести.Запорожская атомная электростанция перешла на питание от резервных дизель-генераторов. Об этом сообщает Telegram-канал АЭС.

Уточняется, что это произошло из-за отключения внешнего источника электричества.

В связи с отключением действием защиты линии, обеспечивающей внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов говорится в сообщении станции

Ранее МАГАТЭ сообщило, что запорожская станция в 20-й раз с начала конфликта осталась без внешнего источника электричества. Это свидетельствует о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью, отметили в агентстве.

Вечером 18 июня и утром 19 июня транспортный цех АЭС подвергся массированной атаке ВСУ, которая привела к пожару в одном из боксов. Всего зафиксировали не меньше 14 ударов.