Москва5 июн Вести.Запорожская атомная электростанция к настоящему моменту полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.

По ее информации, это произошло в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", которая обеспечивает нужды станции.

Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена... После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов говорится в сообщении

При этом подчеркивается, что оборудование сработало штатно, а нарушений в работе систем безопасности зафиксировано не было.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины "совсем потеряли голову", нанося удары по Запорожской АЭС.