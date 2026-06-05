Москва5 июнВести.Запорожская атомная электростанция к настоящему моменту полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.
По ее информации, это произошло в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", которая обеспечивает нужды станции.
Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена... После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторовговорится в сообщении
При этом подчеркивается, что оборудование сработало штатно, а нарушений в работе систем безопасности зафиксировано не было.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины "совсем потеряли голову", нанося удары по Запорожской АЭС.