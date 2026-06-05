Путин: ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС

"Потеряли голову": Путин прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС Путин: ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС

Москва5 июн Вести.Вооруженные силы Украины "совсем потеряли голову", нанося удары по Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Глава государства обратил внимание, что киевский режим постоянно наносит удары вблизи станции.

Либо в последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору сказал Путин

Российский лидер добавил, что удар не привел к серьезным последствиям, реактор не пострадал.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал здание машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС и взорвался. По данным Министерства обороны России, в результате удара был поврежден фасад машинного зала, находящегося примерно в 10 метрах от реакторного отсека.