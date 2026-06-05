Москва5 июнВести.Вооруженные силы Украины "совсем потеряли голову", нанося удары по Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Глава государства обратил внимание, что киевский режим постоянно наносит удары вблизи станции.
Либо в последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реакторусказал Путин
Российский лидер добавил, что удар не привел к серьезным последствиям, реактор не пострадал.
Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал здание машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС и взорвался. По данным Министерства обороны России, в результате удара был поврежден фасад машинного зала, находящегося примерно в 10 метрах от реакторного отсека.