МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ режима тишины у ЗАЭС, заявил Ульянов Ульянов: МАГАТЭ закрыло глаза на нарушение ВСУ режима тишины близ ЗАЭС

Москва6 июн Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически закрыло глаза на нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) режима прекращения огня близ Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, письменные гарантии, которые дала Украины, оказались ненадежными​​​. Дипломат напомнил, что в результате атаки дрона ВСУ были тяжело ранены пятеро российских саперов.

Реакция МАГАТЭ выглядит довольно странной. Де-факто агентство закрыло глаза на нарушение гарантий, полученных от украинской стороны написал Ульянов в соцсети Х

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины "совсем потеряли голову", нанося удары по Запорожской АЭС.