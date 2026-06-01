Пять лет персонал ЗАЭС находится под психологическим давлением со стороны Киева Ульянов: Киев пятый год занимается психологическим давлением на персонал ЗАЭС

Москва1 июн Вести.Киевский режим уже пятый год нарушает концепцию ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, разработанную гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил ИС "Вести".

По его словам, одна из основ документа предполагает, что персонал атомных электростанций не может и не должен подвергаться психологическому воздействию.

Вот этот принцип в случае с Энергодаром нарушается грубейшим образом уже пятый год. Социальные сети украинские травят сотрудников ЗАЭС, членов их семей, угрожают всячески, а к дополнению к устным угрозам добавляются атаки на город - стреляют по детским садам, по заправочным станциям, по гражданским объектам. Люди гибнут, многие оказываются ранеными. И это продолжается уже не первый год сообщил постпред

Также Ульянов отметил, что интенсивность украинских ударов по Энергодару и Запорожской АЭС сегодня возросла.

С чем это связано? Здесь можно, наверное, только гадать, но это явно сознательная установка украинских властей на интенсификацию конфликта в этом районе. Это не просто местное население, это атомщики и члены их семей. Они наутро идут на работу, занимаются, эксплуатируют атомный объект в довольно подавленном состоянии духа. Это очень опасно подчеркнул он

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью ИС "Вести" рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) организуют целенаправленные атаки на персонал станции, а также на население Энергодара, чтобы запугать людей и заставить их покинуть город.