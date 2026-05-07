Москва7 мая Вести.Украина ударами психологически давит на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом ИС "Вести" заявил директор автономной некоммерческой организации для поддержки развития атомной науки, техники и образования "АтомИнфо-Центр" Александр Уваров.

По его словам, город-спутник ЗАЭС не зря так называется, так как там живет персонал.

И вот представьте себе, работники за пультом атомной станции, операторы, вот они сидят, у них смена 8 часов, они не знают, что происходит, что происходит с их семьями, не дай бог, попали под удар, что там творится. То есть, это психологическое давление на людей, с целью заставить их ошибиться сказал Уваров

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что ударами по Энергодару Украина пытается выторговать контроль над Запорожской атомной электростанцией.