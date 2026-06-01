Атомщик заявил, что атаки Украины все ближе к реакторам ЗАЭС Эксперт Уваров: удары ВСУ приходятся все ближе к реакторным зданиям ЗАЭС

Москва1 июн Вести.Директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров в интервью ИС "Вести" оценил последствия очередной атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию.

По словам эксперта, удар пришелся по машинному залу – прилегающему к реакторному зданию помещению. Уваров сообщил, что непосредственной угрозы выхода радиоактивных веществ нет, однако опасность в том, что с каждым разом удары ВСУ приходятся все ближе к реакторным зданиям.

Непосредственно угрозы выхода радиоактивных веществ прямо сегодня нет. То есть прямо сегодня, как говорится, мы все не умрем. Но опасность здесь хуже: удары ложатся все ближе и ближе, собственно, к самой опасной части атомной станции – непосредственно к реакторным зданиям. То есть там я смотрел фотографию, не смог пока точно определить место, куда ударили, но до реакторного здания, я думаю, скажем так, речь идет о десятках метров заявил Уваров

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обнародовал снимки разрушений на Запорожской атомной электростанции после удара беспилотника ВСУ.