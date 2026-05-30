В ООН призвали не атаковать критическую инфраструктуру на фоне удара ВСУ по ЗАЭС

Москва30 мая Вести.В офисе генерального секретаря ООН заявили о недопустимости атак на объекты критической инфраструктуры на фоне удара Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру заявили в офисе генсека ООН

30 мая украинский дрон-камикадзе поразил здание машинного зала шестого энергоблока станции. Беспилотник прилетел в нескольких метрах от реактора. Персонала в этот момент в помещении не было, и жертв удалось избежать. Радиационный фон - в норме.

Как сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это "ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия".

По его мнению, ответом на подобные действия украинских боевиков может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт.