Медведев после атаки на ЗАЭС допустил удар по АЭС на Украине и в странах НАТО

Москва30 мая Вести.Ответом на разрушение Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) может быть симметричный удар по украинским АЭС и по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль... И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт написал он в своем канале в MAX

В субботу украинский БПЛА поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС, произошел взрыв. Глава Росатома Алексей Лихачев впоследствии назвал удар первой целенаправленной атакой Киева на основное оборудование атомной станции.