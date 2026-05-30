Москва30 маяВести.Ответом на разрушение Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) может быть симметричный удар по украинским АЭС и по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль... И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликтнаписал он в своем канале в MAX
В субботу украинский БПЛА поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС, произошел взрыв. Глава Росатома Алексей Лихачев впоследствии назвал удар первой целенаправленной атакой Киева на основное оборудование атомной станции.