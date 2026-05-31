Мирошник: Киев от бессилия готов идти на любые провокации

Москва31 мая Вести.Попытки Киева нанести удары по инфраструктуре Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорят о том, что власти Украины готовы от бессилия идти на любые провокации, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

При этом Киев полностью игнорирует угрозу, которую создает для миллионов людей, отметил Мирошник.

Активные попытки атак на ЗАЭС, которые совершались в течение всего месяца, говорят о преднамеренных действиях, демонстрирующих готовность от бессилия идти на любые провокации, игнорируя их последствия для миллионов людей приводит ТАСС слова Мирошника

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшие удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС могут привести к новому Чернобылю, если машинный или реакторный зал станции окажутся разрушенными. По мнению Медведева, такой исход ничем не лучше применения тактического ядерного оружия.

Украинский беспилотник-камикадзе нанес 30 мая удар по зданию машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС. Основное оборудование не повреждено, однако в стене машинного зала образовалась дыра.