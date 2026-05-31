Мирошник: атака на ЗАЭС показывает, что Киев вышел на тропу ядерного терроризма

Москва31 мая Вести.Атака на инфраструктуру Запорожской АЭС говорит о том, что Киев открыто вышел на путь ядерного терроризма. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Киев открыто стал на тропу ядерного терроризма, совершив целенаправленную атаку на основное оборудование Запорожской АЭС сказал дипломат

По мнению Мирошника, от ощущения собственного бессилия киевский режим готов идти на любые провокации. Теперь задача остановить "ядерного террориста-беспредельщика" Владимира Зеленского стоит перед всем миром, отметил Мирошник.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Запорожскую атомную электростанцию. БПЛА попал в здание машинного зала блока №6 ЗАЭС, что спровоцировало взрыв, однако основное оборудование не было повреждено.

Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что украинский дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания.