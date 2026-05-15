Мирошник заявил о полном отсутствии морали у украинских военных Мирошник: у украинских дроноводов нет морали

Москва15 мая Вести.Украина ведет открытую террористическую войну против гражданского населения. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, военнослужащие ВСУ исполняют преступные приказы командования, поскольку у них самих нет никакой морали.

У украинских дроноводов сегодня нет никакой морали. Да и у остальных [бойцов] ее тоже нет. Раньше они пытались прятаться, говорить: мол, били на самом деле по военному объекту, попали куда-то немножко не туда. А сегодня украинские беспилотники открыто гоняются за автомобилями заявил Мирошник

Те, кто стоит за преступлениями киевского режима, должны понести справедливое наказание, подчеркнул он.

Ранее два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ. При этом украинские дроны почти 50 минут не пускали машину скорой помощи к пострадавшим.