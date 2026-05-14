Москва14 мая Вести.Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, заявил директор станции Юрий Черничук в интервью РИА Новости.

Эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, поскольку как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника. Дроны кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи, и сотрудникам приходилось уходить в безопасное место. Помощь оказана в пределах 40-50 минут после того, как событие произошло приводит РИА Новости слова Черничука

По его мнению, речь идет о целенаправленном ударе по гражданским сотрудникам, так как дрон ВСУ намеренно сопровождал автомобиль, в котором ехали работники атомной станции.

Двое сотрудников ЗАЭС ранены при ударе дронов ВСУ по прилегающему к атомной станции участку.