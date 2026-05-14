Два сотрудника ЗАЭС ранены при атаке дронов около периметра станции

Москва14 мая Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

В 100 метрах от периметра станции были ранены два сотрудника ЗАЭС. Работники передвигались на автомобиле и находились при исполнении служебных обязанностей.

Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших говорится в заявлении, опубликованном в официальном канале ЗАЭС в мессенджере MAX

В настоящее время пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказывается медицинская помощь. Информация о состоянии сотрудников уточняется.