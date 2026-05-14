Москва14 маяВести.Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
В 100 метрах от периметра станции были ранены два сотрудника ЗАЭС. Работники передвигались на автомобиле и находились при исполнении служебных обязанностей.
Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавшихговорится в заявлении, опубликованном в официальном канале ЗАЭС в мессенджере MAX
В настоящее время пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказывается медицинская помощь. Информация о состоянии сотрудников уточняется.