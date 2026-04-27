Москва27 апр Вести.Украина нарушает нормы III Женевской конвенции, покушаясь на жизнь и здоровье российских военнопленных. За это Киев должен понести ответственность, заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что российская сторона подтвердила показания военных, вернувшихся в ходе обменов из плена ВСУ. Военные сообщали об убийствах военных, о применении медицинских методов умерщвления бойцов ВС РФ или не предоставления им медицинской помощи.

И масса других данных, которые указывают на то, что ни физическая неприкосновенность, ни жизнь людей, не пользуются такой защитой в рамках международного гуманитарного права. Я напомню, что Украина является подписантом Женевских конвенций и на всех международных площадках, заявляет о том, что она следует нормам МГП (международного гуманитарного права. – Прим. ред.) и не нарушает вот эти положения сказал Мирошник

По словам Мирошника, фиксация и документирование этих фактов, "которые имеют под собой четкие и понятные основания", являются серьезной претензией в адрес руководства Украины.

Потому что я не верю ни в коем случае, о том, что это некая самовольность: когда те, кто охраняют лагерь, те, кто создают тайные тюрьмы, либо официальные места для содержания интернированных, и там погибают наши военнопленные, то это есть серьезные нарушения, и это преднамеренные действия, за которые украинская страна должна нести в том числе международную ответственность отметил посол

Ранее Мирошник сообщил, что украинская сторона шантажирует родственников пленных бойцов ВС РФ, вымогая деньги или подталкивая на совершение преступления.