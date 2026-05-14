Москва14 мая Вести.Врачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) вводили российским военнопленным неустановленные препараты. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с РИА Новости он отметил, что несколько человек рассказали о подобных случаях после возвращения из плена.

Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат заявил Мирошник

Ранее он заявил, что Киев пытается выманить деньги у родственников пленных бойцов ВС РФ или принудить их к совершению преступлений. Мирошник пояснил, что для шантажа используются мобильные телефоны российских военных.

Он также напомнил, что Третья Женевская конвенция гарантирует военнопленным право на гуманное обращение и запрещает посягательство на их жизнь.