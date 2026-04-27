Мирошник напомнил, что посягательство на жизнь военнопленного запрещено Мирошник: посягательство на жизнь военнопленного запрещено Женевской конвенцией

Москва27 апр Вести.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал ИС "Вести" данные о жестокостях Киева к попавшим в плен, напомнив, что Третья Женевская конвенция гарантирует военнопленным право на гуманное обращение и запрещает посягательство на их жизнь.

Мирошник отреагировал на данные о жестокости на Украине по отношению к российским пленным.

Исходя из норм международного гуманитарного права, в частности, из норм III Женевской конвенции, <…> посягательства на жизнь и физическое состояние военнопленного категорически запрещены. Это является тяжким военным преступлением сказал Мирошник

Ранее Мирошник сообщал, что украинская сторона шантажирует родственников пленных бойцов ВС РФ.