Москва6 мая Вести.В настоящее время механизмы защиты гуманитарного права не работают. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он напомнил, что эти механизмы были сформулированы в 1949 году в виде Женевских конвенций. Все они гласят о том, что нельзя убивать гражданское население, отмечает Мирошник.

А что происходит, когда это все происходит, но на него нет никакой реакции? Это сговор, в котором происходит разделение. Есть те люди, на которых распространяется международное гуманитарное право, а есть те, на которых не распространяется. То есть, давайте мы их расчеловечим и не будем наказывать своего выкормыша, которому позволено делать все, что угодно. Поэтому на данный момент я могу констатировать … вот эти механизмы защиты международного гуманитарного права, они просто не работают. Потому что те, кто задействован ключевой персоной, которые сегодня являются заказчиками этого происходящего, они в том числе и ведут деятельность по блокированию расследования, дачи правовой оценки и, в конце концов, судов и вынесения приговора сказал посол

Ранее Мирошник заявил, что России нужно быть готовой к любым провокациям перед Днем Победы.