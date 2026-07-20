Мирошник: Киев и его спонсоры отворачиваются от норм международного права

Мирошник: Украина и ее спонсоры игнорируют нормы международного гумправа Мирошник: Киев и его спонсоры отворачиваются от норм международного права

Москва20 июл Вести.Украина и ее западные спонсоры игнорируют нормы международного гуманитарного права, которые существуют порядка 80 лет, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Дипломат прокомментировал террористическую атаку Киева на Московский регион. По его словам, Украина таким образом добивается информационного эффекта, пренебрегая нормами международного права.

[Глава киевского режима Владимир] Зеленский и его спонсоры благополучно отворачиваются от тех норм, которые существуют уже порядка 80 лет. Это нормы международного гуманитарного права, которые говорят о том, что любой удар по гражданским объектам – это и есть военное преступление. Любая атака по гражданскому населению – это и есть военное преступление. Сюда еще добавляется терроризм, потому что Украина это делает, не только используя военные возможности, но еще ждет некий политический информационный эффект, ждет страха, ждет запугивания отметил Мирошник

Также Мирошник пообещал ответ России за налет украинских беспилотников на Москву.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20.30 19 июля до 05.00 20 июля Вооруженные формирования Украины направили для ударов по столице более 400 БПЛА.