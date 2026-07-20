Мирошник пообещал ответ России за налет украинских БПЛА на Москву Мирошник: Россия отдельно ответит на атаку дронов на Москву

Москва20 июл Вести.Киев направил в сторону Москвы около 400 беспилотников, однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли нейтрализовать атаку. Россия отдельно отреагирует на попытку удара по столице, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность написал он в своем Telegram-канале

Мирошник отметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо за западные деньги продемонстрировать хотя бы способность к террористическим действиям, однако эта попытка не удалась.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20.30 19 июля до 05.00 20 июля Вооруженные формирования Украины направили для ударов по Москве более 400 БПЛА.