Москва20 июл Вести.Российские силы противовоздушной обороны проводят фантастическую работу по отражению атак украинских беспилотников, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ничего сверхъестественного в тех дронах, которые использует Украина, на сегодняшний день нет. Да, есть их огромное количество, которое профинансировали западники. Они поставляют дроны с искусственным интеллектом, с дальней зоной нанесения ударов, с дополнительными возможностями на преодоление длинных расстояний пояснил он

При этом, указал Родион Мирошник, нет большой проблемы в том, чтобы сбивать дроны, основной проблемой является их число.

И здесь уже идет война экономик - то есть насколько мы можем произвести необходимое количество систем ПВО, снарядов, ракет, беспилотников-перехватчиков, насколько мы сможем адаптироваться к этим новым технологиям? И когда мы показываем результат под 90, а то и более процентов - это фантастический результат. За это честь и хвала и тем, кто работает в системе ВПК, и тем, кто непосредственно стоит на защите воздушных рубежей. Безусловно, полностью закрыть не получается, все равно что-то, да протекает, поэтому есть у нас разрушения. И есть понимание, что это все-таки не ведение войны, а это терроризм пояснил он

В ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 381 беспилотник ВСУ в небе над российскими регионами.

По мнению Андрея Клинцевича, главы Центра изучения военных и политических конфликтов, только за июнь в глубь страны было направлено более 7,5 тысячи вражеских БПЛА, из них более 60% летело на Москву. Ежедневно в сторону столицы направляется от 400 до 1000 дронов. Даже в военной литературе показатель сбития в 70% считается достойным уровнем. В Москве отражается более 99% вражеских атак.