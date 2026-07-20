Минобороны: силы ПВО в ночь на понедельник сбили 381 дрон ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО в ночь на понедельник сбили 381 дрон ВСУ над регионами России Минобороны: силы ПВО в ночь на понедельник сбили 381 дрон ВСУ над регионами РФ

Москва20 июл Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 20 июля, уничтожили 381 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 20.00 19 июля до 08.00 20 июля по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в период с 08.00 до 20.00 воскресенья, 19 июля, уничтожили 161 БПЛА ВСУ над российскими регионами.