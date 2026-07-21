Москва21 июл Вести.Американский журналист Такер Карлсон признался, что был поражен низким уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас. Он заявил об этом в ходе своего подкаста на YouTube.

Карлсон рассказал, что недавно был на ужине в компании дипломатов, "которых никак не назовешь посредственными", и там присутствовала Каллас.

Когда она [Кая Каллас] встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе отметил журналист

Карлсон подчеркнул, что другие участники ужина также остались шокированы тем, насколько глава дипслужбы ЕС Каллас "не информирована" и "по-детски" себя ведет.

Ранее издание Politico сообщило, что многие чиновники из Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета хотели бы упразднить Европейскую службу внешних связей, которой руководит Кая Каллас. В публикации говорится, что десять действующих и бывших чиновников дипломатов в ЕС указали на кризис в дипслужбе. Они считают, что у ведомства нет определенной миссии, и оно не в состоянии конкурировать с ЕК.