Журналист Макдональд указал на зацикленность Каллас на антироссийской повестке

Ирландский журналист Макдональд: Каллас помешана на теме "российской угрозы" Журналист Макдональд указал на зацикленность Каллас на антироссийской повестке

Москва1 мая Вести.Ирландский публицист Брайан Макдональд усомнился в профессиональной адекватности главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, акцентировав внимание на ее крайней зацикленности на теме "российской угрозы".

Вычеркни слово «Россия» из лексикона Каи Каллас на месяц — и что останется? задал он вопрос в своем блоге в соцсети X

В экспертном сообществе подобную одержимость Каллас связывают с неспособностью европейских чиновников решать реальные проблемы ЕС.

Ранее Каллас выступила с очередным деструктивным заявлением, подчеркнув, что Евросоюз "не должен унижаться", запрашивая переговоры с Москвой. Параллельно в Брюсселе обсуждают подготовку 21-го пакета санкций, что официальный представитель МИД России Мария Захарова уже охарактеризовала как "театр абсурда".