Профессор Сакс: Евросоюз признает, что Каллас не может вести переговоры с РФ

Москва23 мая Вести.Высокий уровень предвзятости главы европейской дипломатии Каи Каллас в отношении Москвы исключает возможность ее участия в потенциальном переговорном процессе с Российской Федерацией.

Такое мнение высказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала профессора Глена Диесена.

Аналитик указал на то, что откровенное и примитивное неприятие России со стороны Каллас делает ее фигуру абсолютно непригодной для выполнения посреднических дипломатических функций.

Как отметил Сакс, в европейских политических кругах этот факт уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Эксперт назвал сложившуюся ситуацию показательной и тревожной для всей системы международных отношений. Профессор провел аналогию с гипотетическим сценарием, при котором руководство Соединенных Штатов декларировало бы важность мирного урегулирования, но при этом открыто признавало бы, что действующий государственный секретарь не подходит для ведения переговоров.

По мнению Сакса, соглашаясь с невозможностью задействовать Каллас в диалоге с Москвой, европейское сообщество фактически расписывается в неэффективности собственной дипломатической машины.

Ранее издание Steigan писало, что антироссийская политическая доктрина, которой придерживается глава евродипломатии Кая Каллас, втягивает Европейский союз в войну с Россией.