Эксперт Браун раскритиковал кандидатуру Каллас для переговоров с Россией Браун назвал "анекдотом истории" кандидатуру Каллас для диалога с Россией

Москва26 мая Вести.Бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун назвал "анекдотом истории" обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас для ведения переговоров с Россией, сообщает РИА Новости.

Европа из-за своего поведения перестала играть какую-либо роль в переговорах по украинскому урегулированию, отметил Браун.

Если бы ситуация не была столь серьезной, я бы сказал, что это даже забавно: те самые люди, которые вообще не хотят разговаривать с Россией, теперь размышляют о том, кто должен быть посредником, и, возможно, предложат на эту роль госпожу Каллас. Это настоящий анекдот истории приводит РИА Новости слова Брауна

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что предложение от самой Каллас выступить в роли посредника на переговорах между Брюсселем и Москвой продиктована безысходностью.

Между тем издание Politico написало, что Каллас исключила себя из списков возможных переговорщиков с Россией. Некоторые европейские дипломаты подчеркнули, что Каллас не сможет добиться соглашения с Россией из-за своей антироссийской позиции.