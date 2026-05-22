Москва22 мая Вести.Главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за ее антироссийской позиции в кулуарах Европарламента втайне называют "маленькой атомной бомбой", способной разрушить основы безопасности Европы. Об этом написал член Европарламента от ФРГ Мартин Зоннеборн в социальной сети X.

Зоннеборн выразил опасения, что если Кая Каллас обойдет бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, финляндского лидера Александра Стубба и других кандидатов на пост переговорщика с Россией по Украине, это может создать серьезные риски для европейцев.

В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) "европейским ядерным сценарием": она — наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается заявил он

По мнению Зоннеборна, подобные насмешки европейских парламентариев вызваны тем, что у Каллас нет никакого дипломатического авторитета.

Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что для него предпочтительным кандидатом на роль переговорщика с Европой был бы экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Однако он добавил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин также подчеркнул, что именно Европа отказалась от переговоров.