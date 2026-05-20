Москва20 мая Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас — в числе политических "идиотов", которые представлены в руководстве Евросоюза. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Польши (2001–2004 гг.) Лешек Миллер.

Политик осудил верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, которая ранее рассуждала о возможности "нанести поражение" России.

Каллас, в частности, задалась вопросом: если Евросоюз не может оказать существенного давления на Россию, способен ли он противостоять Китаю. Вместе с этим она не уточнила, что конкретно имела в виду.

Европейский союз состоит не только из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, из их числа написал Миллер в соцсети Х

Ранее издание Politico cообщило, что Каллас не рассматривает себя в качестве переговорщика в случае потенциального диалога между ЕС и Россией.