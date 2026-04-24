Москва24 апрВести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о санкциях против России, указав на отсутствие у нее интеллекта.
Ранее Каллас заявила, что при работе над 21-м пакетом антироссийских санкций нужно пересмотреть "красные линии", которые мешали ЕС принять некоторые рестрикции, и подумать над тем, что еще можно сделать.
Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее умений и навыков, а из-за ее идиотизманаписал журналист в соцсети X
В четверг Европейский союз принял 20-й пакет санкций против РФ.