Боуз раскритиковал Каллас за ее заявления о красных линиях в санкциях против РФ

Боуз раскритиковал Каллас из-за ее слов о санкциях против РФ Боуз раскритиковал Каллас за ее заявления о красных линиях в санкциях против РФ

Москва24 апр Вести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее слов о санкциях против России, указав на отсутствие у нее интеллекта.

Ранее Каллас заявила, что при работе над 21-м пакетом антироссийских санкций нужно пересмотреть "красные линии", которые мешали ЕС принять некоторые рестрикции, и подумать над тем, что еще можно сделать.

Вторая самая опасная женщина в Европе, и не из-за ее умений и навыков, а из-за ее идиотизма написал журналист в соцсети X

В четверг Европейский союз принял 20-й пакет санкций против РФ.