Каллас призывает Евросоюз отказаться от красных линий в вопросе санкций

Москва24 апр Вести.При работе над 21-м пакетом антироссийских санкций следует пересмотреть ограничения Европейского союза и отказаться от так называемых красных линий, которые ранее мешали вводить новые меры, а также выработать новые инструменты давления на Москву. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас.

По мнению Каллас, Евросоюз должен рассмотреть возможность введения дополнительных санкций в отношении страны, чтобы отправить Москве четкий сигнал о твердости позиции объединения.

Теперь нам также следует пересмотреть прежние красные линии, которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что еще можно сделать сказала евродипломат на пресс-подходе

Политик добавила, что работа над 21-м пакетом ограничений продолжается.