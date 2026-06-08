Москва8 июнВести.Европа на данный момент не видит условий для переговоров с Россий и разрабатывает 21-й пакет санкций. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции, посвященной неформальной встрече министров обороны ЕС на Кипре.
Каллас заявила, что Европе следует набраться "стратегического терпения" и "подтолкнуть" РФ к переговорам посредством санкционного давления.
Мы чувствуем, что пока условий для этого (переговоров. – Прим. ред.) нет. Именно поэтому мы сегодня также обсуждали, как усилить давление (на РФ. – Прим. ред.)заявила Каллас
Она добавила, что ЕС в настоящее время разрабатывает 21-й пакет санкций против России, чтобы "достичь цели".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в совместном заявлении выступили за участие Европы в переговорах по Украине.