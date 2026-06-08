"Евротройка" выступила за участие Европы и США в переговорах с РФ по Украине

Главы "евротройки" выступили за участие Европы и США в диалоге с РФ по Украине "Евротройка" выступила за участие Европы и США в переговорах с РФ по Украине

Москва8 июн Вести.Лидеры стран "евротройки", президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступили за активное участие Европы и Соединенных Штатов в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщается в совместном заявлении глав "евротройки", передает ТАСС.

Они поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и европейских стран с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам сказано в тексте

В официальном заявлении изложены ключевые условия, необходимые для установления долгосрочного мира на территории Украины. В первую очередь речь идет о немедленном прекращении всех боевых действий и начале переговорного процесса на основе текущей линии боевого соприкосновения. При этом категорически отвергается возможность изменения государственных границ Украины силовыми методами.

Великобритания, Франция и ФРГ при этом выступают за необходимость предоставления Киеву юридически обязательных гарантий безопасности, включающих развертывание иностранного военного контингента при участии стран, входящих в "коалицию желающих".

При этом "евротройка" выступает против разморозки российских суверенных активов, заблокированных на Западе, до завершения конфликта и полного возмещения Россией ущерба, нанесенного Украине.

В любой сделке должны быть заложены гарантии интересов европейской безопасности. Любые элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, должны согласовываться соответственно с ЕС и его государствами-членами, а также с союзниками по НАТО указывается в коммюнике

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер обсуждали без главы киевского режима Владимира Зеленского возможности диалога с Россией.

При этом они договорились о налаживании совместного производства дальнобойных систем вооружений для Вооруженных сил Украины.