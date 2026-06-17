Москва17 июнВести.Европа готова к переговорам с Москвой по мирному урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова передает локальный телеканал Phoenix.
Мы готовы к мирным переговорамсказал политик
Он напомнил о том, что ранее уже поднимался вопрос о необходимости проведения переговоров между Россией и Украиной с участием Европы и США.
Мерц отметил, что Европа готова нарастить поддержку Киева.
Ранее Мерц заявлял, что европейские страны готовы начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта.