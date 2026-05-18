Мерц: Европа готова сесть за стол переговоров по Украине после остановки боев

Москва18 мая Вести.Европа готова участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине вместе с Киевом, Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

В ходе пресс-конференции в Берлине Мерц отметил, что общие пути к мирному решению давно обсуждаются с европейскими партнерами. Однако он не стал называть конкретных кандидатов на роль возможного посредника от ЕС в диалоге с Россией.

Мы в действительности находимся уже давно в интенсивном диалоге с европейскими партнерами о наших общих путях к мирному решению сказал он

Однако, по словам канцлера, сначала необходимо добиться прекращения боевых действий – только после этого сами переговоры станут возможны.

Он также уточнил, что на данный момент конкретных переговоров с российской стороной не планируется, а дискуссии ведутся внутри Евросоюза и в формате E3 (Великобритания, Германия, Франция).

Ранее экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что ЕС не использует свой дипломатический потенциал в ситуации вокруг Украины. Она также отказалась от возможной роли посредника в переговорах, отметив, что участвовать должны действующие политики.