Переговоры с РФ должны вести действующие европейские политики, считает Меркель Меркель: вести переговоры с РФ должны те, кто находится у власти

Москва18 мая Вести.Вести переговоры с Россией должны те европейские политики, которые находятся у власти и несут ответственность. Такое мнение на форуме, организованном телекомпанией WDR, озвучила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она напомнила, что участвовала в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, когда занимала пост канцлера. Меркель уточнила, что не стала бы вместо себя отправлять на встречу с российским лидером посредника.

По моему мнению, решающую роль здесь должны играть те, кто сегодня находится на посту и несет ответственность пояснила Меркель

Ранее Путин предположил, что на переговорах с Россией Европу мог бы представлять бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Впрочем, российский лидер добавил, что решение все равно остается за европейцами – они должны выбрать человека, которому доверяют и который не допускал оскорбительных высказываний в адрес РФ.