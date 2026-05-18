Меркель заявила, что ЕС не стоит недооценивать Путина

Москва18 мая Вести.Лидерам ЕС не стоит недооценивать президента России Владимира Путина, считает экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, занимавшая пост с 2005 по 2021 год.

Об этом она заявила на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, отвечая на вопрос, не кажется ли ей Россия сейчас более уязвимой, чем ранее.

Недооценивать Путина было бы ошибкой, в том числе сейчас, и не верить в нас самих было бы тоже ошибкой сказала Меркель

При этом экс-канцлер назвала оказание военной помощи Киеву со стороны Запада "совершенно правильным" действием. "Я считаю также правильным, что мы очень многое делаем для [военного] сдерживания, что выходит за рамки помощи Украине", - подчеркнула Меркель.

Ранее Меркель заявила, что гипотетический выход США из НАТО противоречит интересам как европейских стран, так и самого Вашингтона.