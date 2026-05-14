Меркель: выход США из НАТО не в интересах как Европы, так и самого Вашингтона

Москва14 мая Вести.Гипотетический выход США из НАТО противоречит интересам как европейских стран, так и самого Вашингтона. Такое мнение выразила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Свои предположения по этой теме она высказала в интервью журналу Focus.

Это (выход США из НАТО. — Прим. ред.) не в интересах Европы, и я твердо убеждена, что это также не в интересах Америки сказала Меркель

Как считает экс-канцлер ФРГ, ни одно государство в мире в условиях растущих глобальных вызовов не способно в одиночку справиться с проблемами. В качестве такого вызова Меркель назвала Китай с его "политическими амбициями".

Поэтому, по мнению Меркель, даже "такая большая и сильная страна", как США, должна быть заинтересована в том, чтобы "иметь несколько друзей в мире". Это, как добавила немецкий политик, "не может навредить".

Историк Евгений Спицын ранее высказал ИС "Вести" мнение о том, что американский президент Дональд Трамп запугивает европейцев выходом США из НАТО. По его мнению, на самом деле страна не намерена покидать Североатлантический альянс.