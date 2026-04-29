Политик из ФРГ: НАТО может заменить новая структура, созданная на базе ЕС Политик Шмидт: разногласия между США и ЕС могут привести к распаду НАТО

Москва29 апр Вести.Разногласия между США и Европой, проявившиеся в недавней критике Дональда Трампа в адрес канцлера ФРГ, могут привести к распаду НАТО. Такое мнение ИС "Вести" высказал представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

На днях президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по Ирану и отметил, что в Германии плохая ситуация с экономикой.

В конечном итоге все это может обернуться распадом НАТО. Здесь [в Германии] говорят, что нужно укреплять европейский контур безопасности, в том числе рассуждают о том, что НАТО возможно без участия Соединенных Штатов сказал он

По его словам, такие обсуждения в ФРГ подкрепляются тем, что США самоустранились от поддержки Украины, переложив ее преимущественно на плечи Германии.

То есть вся эта конструкция крайне неудобна и невыгодна для Германии и НАТО. И США все больше дистанцируются от украинского конфликта, все больше требуют, чтобы и в другом конфликте - в Иране - НАТО играло решающую или большую роль, в то время как европейцы уже не могут выделить какие-то дополнительные ресурсы на второй конфликт. Поэтому все это в конечном итоге может привести, не думаю, что к полному развалу, но к тому, что НАТО отойдет на второй план. Возможно, будет какая-то идея создания на базе ЕС некоего общеевропейского контура безопасности добавил он

Ранее король Британии Карл III выступил в Конгрессе США и призвал к единству НАТО.