Экс-глава МИД ФРГ: НАТО не сможет долго протянуть на заискивании перед Трампом

Экс-глава МИД ФРГ: НАТО не сможет долго жить, пресмыкаясь перед Трампом Экс-глава МИД ФРГ: НАТО не сможет долго протянуть на заискивании перед Трампом

Москва4 июл Вести.Европейские лидеры и руководство НАТО чересчур много угодничают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание на себе, однако Североатлантический альянс не сможет длительное время протянуть, действуя подобным образом.

Об этом бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер заявил в интервью медиагруппе Funke.

По его мнению, главы стран Европы, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "много заискивают перед Дональдом Трампом, чтобы удерживать его внимание".

Я не думаю, что НАТО сможет долго выживать таким образом подчеркнул Фишер

Ранее Трамп неоднократно выражал свое недовольство НАТО, поскольку входящие в организацию страны не поддержали американского лидера в войне против Ирана.

Со своей стороны, Рютте заявлял, что хочет доказать Трампу на саммите НАТО в Анкаре, что Североатлантический альянс все еще полезен для США.

Как писала газета The New York Times, Рютте был избран на пост генерального секретаря НАТО в основном из-за умения успокоить главу Белого дома.

Публицист Михаил Леонтьев, в свою очередь, называл ублажение Трампа единственной функцией Рютте.