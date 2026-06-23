Москва23 июнВести.Марк Рютте был избран на пост генерального секретаря НАТО в основном из-за умения успокоить президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета New York Times.
Как отмечается в материале, это качество уже проявилось, когда Трамп говорил об идее заполучить контроль над Гренландией силой.
Рютте получил свою должность отчасти благодаря своей способности успокаивать Трампа. Этот навык сейчас проверялся на практикеотмечается в публикации
В то же время, указывает газета, стиль работы Рютте порой вызывал недовольство у европейских лидеров, которым он необходим для сохранения единства альянса.
В апреле экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, комментируя поездку Рютте в Вашингтон, заявил, что Рютте может "зализать" Трампа до дыр.