В США допустили, что Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа NY Times: Рютте выбрали на пост генсека НАТО из-за умения успокаивать Трампа

Москва23 июн Вести.Марк Рютте был избран на пост генерального секретаря НАТО в основном из-за умения успокоить президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета New York Times.

Как отмечается в материале, это качество уже проявилось, когда Трамп говорил об идее заполучить контроль над Гренландией силой.

Рютте получил свою должность отчасти благодаря своей способности успокаивать Трампа. Этот навык сейчас проверялся на практике отмечается в публикации

В то же время, указывает газета, стиль работы Рютте порой вызывал недовольство у европейских лидеров, которым он необходим для сохранения единства альянса.

В апреле экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, комментируя поездку Рютте в Вашингтон, заявил, что Рютте может "зализать" Трампа до дыр.